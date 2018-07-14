ХАМАС выпустил 17 ракет по Израилю в ответ на удары по сектору Газа

Израильская авиация в ночь на субботу атаковала туннель в северной части сектора Газа, принадлежащий палестинским боевикам. ХАМАС ответил ракетными обстрелами южных районов Израиля.

По информации Армии обороны Израиля, палестинские боевики выпустили 17 ракет. Противоракетная оборона «Железный купол» перехватила пять. Информации о пострадавших нет. Израильская армия атаковала не только туннель, но и несколько военных комплексов ХАМАС по всему анклаву, включая тренировочный лагерь палестинцев.

סיכום תקיפות כוחותינו אמש ברצועת עזה pic.twitter.com/zr3b86nqkl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 июля 2018 г.

Израиль утверждает, что палестинцы по ночам обстреливают страну, запускают из сектора Газа воздушные шары с привязанными горючими веществами.