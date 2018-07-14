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10:26   14 Июля 2018
Весь мир

ХАМАС выпустил 17 ракет по Израилю в ответ на удары по сектору Газа

ХАМАС выпустил 17 ракет по Израилю в ответ на удары по сектору Газа

Израильская авиация в ночь на субботу атаковала туннель в северной части сектора Газа, принадлежащий палестинским боевикам. ХАМАС ответил ракетными обстрелами южных районов Израиля.

По информации Армии обороны Израиля, палестинские боевики выпустили 17 ракет. Противоракетная оборона «Железный купол» перехватила пять. Информации о пострадавших нет. Израильская армия атаковала не только туннель, но и несколько военных комплексов ХАМАС по всему анклаву, включая тренировочный лагерь палестинцев.

 

Израиль утверждает, что палестинцы по ночам обстреливают страну, запускают из сектора Газа воздушные шары с привязанными горючими веществами.

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Автор: Анатолий Кубарев
#хамас #израиль #сектор газа #железный купол
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