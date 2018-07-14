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10:02   14 Июля 2018
Весь мир

Российский «Кортеж» заинтересовал иностранцев

Российский «Кортеж» заинтересовал иностранцев

Наибольший интерес к российским автомобилям проявили в Арабских Эмиратах, рассказал один из разработчиков, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, Руководитель Центра компьютерного инженеринга Алексей Боровков.

Ранее об этом уже сообщали в Минпромторге. Ведомство рассказывало, что компания из ОАЭ Tawazun хочет поучаствовать в производстве автомобилей Aurus проекта «Кортеж», выделив на это 110 миллионов евро.

Боровков полагает, что это связано с недавней встречей президента России Владимира Путина с руководителем Эмиратов. Российский лидер показывал тому свой лимузин проекта «Кортеж», предлагал посидеть в нем. Тем временем ОАЭ - богатая страна, где люди готовы и способны покупать автомобили такого класса.

Президентский лимузин также вскоре увидят в Финляндии. Путин намерен приехать на нем на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #оаэ #авто #кортеж
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