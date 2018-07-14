Генерал ВСУ: Украинские силы ПВО в плачевном состоянии

Для большей части ЗРК в стране нет ракет, поскольку их производство осталось в России.

Плачевная ситуация на Украине сложилась с противовоздушной обороной. Основная масса ракет для ЗРК изготовлена в России, там же находится научная база. Остальные ракеты вовсе сняты с вооружения. Информация стала известна из блога генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрия Уманца на портале «Обозреватель».

Генерал утверждает,что у украинской ПВО есть некоторый потенциал, а именно наличие зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1». В то же время Дмитрий Уманец подчеркнул, что власти Киева не спешат ремонтировать даже находящиеся в наличии ракетные комплексы