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9:59   14 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Генерал ВСУ: Украинские силы ПВО в плачевном состоянии

Генерал ВСУ: Украинские силы ПВО в плачевном состоянии

Для большей части ЗРК в стране нет ракет, поскольку их производство осталось в России.

Плачевная ситуация на Украине сложилась с противовоздушной обороной. Основная масса  ракет для ЗРК  изготовлена в России, там же находится научная база. Остальные ракеты вовсе сняты с вооружения. Информация стала известна из блога генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрия Уманца на портале «Обозреватель».

Генерал утверждает,что у украинской ПВО есть некоторый потенциал, а именно наличие зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1».  В то же время Дмитрий Уманец подчеркнул, что власти Киева не спешат ремонтировать даже находящиеся в наличии ракетные комплексы

 

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Автор: Олег Королев
#украина #вооружение #зрк
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