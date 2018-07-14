Лавров: Идеальный исход встречи Путина и Трампа — разморозка всех каналов связи

США и России следовало бы договориться задействовать все каналы по вопросам, где имеются разногласия, и понять, существуют ли в этих вопросах общие точки соприкосновения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью ведущему RT Ларри Кингу глава российского МИД рассказал, что большинство каналов связи по ключевым вопросам между Москвой и Вашингтоном оставались замороженными последние несколько лет. Речь, в частности, идет о терроризме, энергетике, кибербезопасности, незаконном обороте наркотиков и региональных конфликтах. Дипломаты и военные двух стран проводят лишь эпизодические встречи и говорят в основном о Сирии.

Лавров надеется, что на встрече в Хельсинки президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу удастся договориться о разморозке этих каналов. А также определить проблемы, над которыми Москва и Вашингтон могли бы работать вместе для обеспечения стратегической стабильности.