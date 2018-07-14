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Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие — ДНР

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие — ДНР

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На Украине под угрозой производство Coca-Cola и Pepsi

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9:05   14 Июля 2018
Политика

Порошенко пригрозил изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО

Порошенко пригрозил изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО

Никому не удастся заблокировать интеграцию Украины в альянс, а кто попытается, сам окажется в изоляции, заявил украинский президент Петр Порошенко по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Венгрия ранее заявила, что намерена блокировать вступление украинцев в блок. Причиной такого решения стал языковой закон, принятый на Украине.

Порошенко тем временем подчеркнул, что Киев не позволит никому препятствовать национальным интересам страны. Никто ни за рубежом, ни внутри страны, ни в НАТО не сможет помешать вступлению Украины в альянс. Украинский лидер уверяет, страну ждут в организации, а членство в ней даст Киеву значительные перспективы.

Украина в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а позже выбрала своим внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. Тем не менее в марте текущего года спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины заявил, что украинцы не готовы к членству в альянсе.

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Автор: Юлия Халус
#порошенко #украина #нато #политика #весь мир #венгрия
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