Порошенко пригрозил изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО

Никому не удастся заблокировать интеграцию Украины в альянс, а кто попытается, сам окажется в изоляции, заявил украинский президент Петр Порошенко по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Венгрия ранее заявила, что намерена блокировать вступление украинцев в блок. Причиной такого решения стал языковой закон, принятый на Украине.

Порошенко тем временем подчеркнул, что Киев не позволит никому препятствовать национальным интересам страны. Никто ни за рубежом, ни внутри страны, ни в НАТО не сможет помешать вступлению Украины в альянс. Украинский лидер уверяет, страну ждут в организации, а членство в ней даст Киеву значительные перспективы.

Украина в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а позже выбрала своим внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. Тем не менее в марте текущего года спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины заявил, что украинцы не готовы к членству в альянсе.