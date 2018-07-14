Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» — СМИ

Вполне возможно, что к боевому применению ракету подготовят к 2020 году, передает телеканал CNBS со ссылкой на источники, которые знакомы с докладом американской разведки.

Собеседники канала рассказали, что всего «Кинжал» испытывали три раза. Последний раз - в июле текущего года. Ракету 12 раз успешно протестировали на истребителях МиГ-31. Тогда «Кинжал» поразил цель на расстоянии 804 километров.

В настоящее время Россия пытается адаптировать ракету под стратегический бомбардировщик. Скорее всего, ее подготовят к бою к 2020 году.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в ОПК писал, что «Кинжал» испытывают на бомбардировщике Ту-22М3.

Впервые о существовании гиперзвуковой ракеты «Кинжал» рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он уточнил, что ракета способна за считанные секунды достичь точки сброса, а скорость ее полета в 10 раз превышает скорость звука. В то же время «Кинжал» может маневрировать в полете, преодолевая все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.