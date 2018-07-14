Кот-оракул Ахилл даст прогноз на финал ЧМ в субботу

Эрмитажный кот Ахилл в сделает совое последнее предсказание на Чемпионате мира по футболу. Петербургский оракул выберет победителя матча Англии — Бельгия.

В течении всего турнира Ахилл делает предсказания в Государственном Эрмитаже. Перед ним ставят две миски с кормом, рядом с которыми стоят флаги сборных. Откуда он решит поесть, та команда и считается предполагаемым победителем.

На групповом этапе Ахилл верно предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией, победу Ирана над Марокко и победу России в матче с Египтом. В плэй-офф он предсказал победу сборной Бразилии над сборной Коста-Рики. Затем Ахилл промахнулся, отдав Нигерии победу над Аргентиной, но та выиграла африканскую команду со счетом 1:2. Следом кошачее чутье вновь подвело. Ахилл предсказал победу Швейцарии над Швецией, но швейцарцы проиграли. 10 июля он выбрал еду в миске под флагом Бельгии, но в финал вышла Франция.

Теперь у кота есть шанс реабилитироваться. Финальный матч ЧМ—2018 состоится в 17.00 на стадионе "Санкт-Петербург".