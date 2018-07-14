Сообщения в WhatsApp можно будет помечать как прочитанные, не открывая мессенджер

Разработчики мессенджера WhatsApp планируют оснастить мессенджер новой функцией, позволяющей пользователям отмечать входящие сообщения как прочитанные, не открывая приложение. Об этом сообщил портал WaBetaInfo.

По данным портала, в настоящее время это нововведение находится на стадии разработки. Оно поможет пользователям быстрее избавляться от спама и упростит общение в групповых чатах.

Ранее WhatsApp заявлял о ряде новых функций приложения. Главная из них — возможность создавать группы наподобие каналов в Telegram, в которых право отправлять сообщения будет иметь только администраторы. В компания заявили, что такие группы будут полезны для пользователей, которые хотят получать важную информацию по интересующим их темам.