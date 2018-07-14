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1:31   14 Июля 2018
Россия

США неоднократных пытались пересмотреть мировой порядок — Лавров

США неоднократных пытались пересмотреть мировой порядок — Лавров

Вашингтон вышел из многих международных соглашений, пытаясь по-своему пересмотреть мировой порядок. Штаты продолжают политику ревизионизма и сейчас. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу.

«В определенный момент США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Кстати, с этого и начался тот ревизионизм, который мы наблюдаем до сих пор, — сказал министр. — Когда же они вышли и из Договора по ПРО, это было очевидным нарушением принципа, по которому никто не должен наращивать свою безопасность в ущерб чужой».

Договор США и СССР об ограничении систем противоракетной обороны был подписан в мае 1972 года. Срок действия документа ограничен не был, но договор мог быть расторгнут в любой момент. В 2001 году Вашингтон вышел из договора, а уже в 2002-м соглашение по ПРО прекратило действие.

Лавров напомнил, что Россия не раз на уровне ОБСЕ предлагала заключить договор о европейской безопасности, в котором было бы закреплено обязательство не повышать безопасность за счет безопасности других государств, но для НАТО такого варианта не существовало.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #лавров #политика #про
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