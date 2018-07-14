Минромторг предложил размещать молокопродукты с растительными жирами на отдельных полках

Портал regulation.gov.ru опубликовал проект Минпромторга РФ, предлагающий размещать в магазинах молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира отдельно от молочной продукции, не содержащей заменителей.

Проектом документа предлагается внесение изменений в правила продажи отдельных видов товаров. Ведомство отмечает, что в составе отдельных продуктов молочный жир порою и вовсе отсутствует. При этом в Минпромторге подчеркнули, что это не означает, что данная продукция опасна для здоровья и не пригодна для употребления в пищу, но у потребителя должен быть выбор, а для этого он должен иметь возможность легко отличать такие виды молочной продукции.

В этой связи министерство предлагает установить требование к раздельному размещению молочной продукции в торговом зале или ином месте продажи в зависимости от состава. Молочные и молочные составные продукты (продукты, произведенные без использования немолочного жира, например, йогурты с фруктовым наполнением), должны будут размещаться отдельно от молокосодержащих и иных продуктов, содержащих заменители молочного жира.

По замыслу авторов проекта, предлагаемое изменение позволит потребителю избежать путаницы при выборе молочной продукции. Кроме того, считают в ведомстве, указанное изменение положительно повлияет на развитие конкуренции.

Если проект будет принят, постановление может вступить в силу с 1 января 2019 года.