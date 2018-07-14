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0:40   14 Июля 2018
Россия

Полковые учения ВДВ завершились под Рязанью

Полковые учения ВДВ завершились под Рязанью

Под Рязанью прошел последний этап полковых учений десантников — ведение оборонительного боя по воспрещению прорыва резервов противника. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в этапе боевой стрельбы участвовали более 500 человек. Стрельбы велись из двух самоходных артиллерийских дивизионов 2С-9 Нона, ПЗРК «Игла», БМД-4М и батареи гаубиц Д-30.

В совместных полковых учениях ВДВ и ВТА принимали участие более 2,5 тысячи военных и свыше 200 бронемашин. На время учений парашютный десантный полк был усилилен двумя дивизионами минометных установок 2С-9 «Нона», гаубичной батареей Д-30 и зенитно-ракетной «Стрела-10М».

В учениях также принимал участие взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотных летательных аппаратов «Элерон» и «Орлан-10». Авиационной составляющей учений служили самолеты Ил-76, Ан-124 «Руслан», Ан-22 и Ан-26.

Учения длились пять дней — с 9 по 13 июля. Руководство маневрами осуществлял командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #учения #минобороны #общество
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