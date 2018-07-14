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0:23   14 Июля 2018
Весь мир

Трамп на десять минут опоздал на чаепитие с Елизаветой II

Трамп на десять минут опоздал на чаепитие с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает Straits Times.

Как отмечает издание, королева Великобритании прождала американского лидера более десяти минут. После рукопожатий и короткой беседы королева, президент и первая леди США наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевских гвардейцев.

Дональд Трамп — 12-й американский президент, который лично встречался с Елизаветой II. Первым был Гарри Трумэн. Затем это делали все президенты кроме Линдона Джонсона.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #трамп #весь мир #елизавета ii
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