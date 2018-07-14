Демократы призвали Трампа перестать игнорировать «российскую угрозу»

Глава национального комитета Демократической партии США Том Перез призвал президента США Дональда Трампа и его сторонников-республиканцев прекратить игнорировать российскую угрозу. Обращение в американскому лидеру он разместил в Twitter.

Замгенпрокурора США Род Розенстайн на пресс-конференции в пятницу заявил, что американский департамент юстиции выдвинул обвинения против 12 россиян, которые якобы работали на российскую разведку. Обвинения выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве» России в выборы 2016 года. По словам Розенстайна, Мюллер установил причастность обвиняемых к кибератакам. При этом никакими документами, подтверждающими, что атаки как-то повлияли на исход выборов, департамент юстиции не располагает. Примечательно, что обвинение было оглашено за три дня до встречи лидеров США и РФ в Хельсинки.

Перез написал, что попытки Кремля вмешаться в выборные процессы имеют огромные последствия для американской демократии.