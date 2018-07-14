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 Демократы призвали Трампа перестать игнорировать «российскую угрозу»

Демократы призвали Трампа перестать игнорировать «российскую угрозу»
0:11   14 Июля 2018
Весь мир

Демократы призвали Трампа перестать игнорировать «российскую угрозу»

Демократы призвали Трампа перестать игнорировать «российскую угрозу»

Глава национального комитета Демократической партии США Том Перез призвал президента США Дональда Трампа и его сторонников-республиканцев прекратить игнорировать российскую угрозу. Обращение в американскому лидеру он разместил в Twitter.

Замгенпрокурора США Род Розенстайн на пресс-конференции в пятницу заявил, что американский департамент юстиции выдвинул обвинения против 12 россиян, которые якобы работали на российскую разведку. Обвинения выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве» России в выборы 2016 года. По словам Розенстайна, Мюллер установил причастность обвиняемых к кибератакам. При этом никакими документами, подтверждающими, что атаки как-то повлияли на исход выборов, департамент юстиции не располагает. Примечательно, что обвинение было оглашено за три дня до встречи лидеров США и РФ в Хельсинки.

Перез написал, что попытки Кремля вмешаться в выборные процессы имеют огромные последствия для американской демократии.

«Трампу и его союзникам по партии давно пора прекратить игнорировать чрезвычайную угрозу нашей нацбезопасности. Это не охота на ведьм и не шутка, как это ложно пытается изобразить президент», — указал глава демпартии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #трамп #весь мир #перез
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