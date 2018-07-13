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23:39   13 Июля 2018
Весь мир

Число погибших при взрыве на митинге в Пакистане возросло до 128 человек

Число погибших при взрыве на митинге в Пакистане возросло до 128 человек

Взрыв, прогремевший во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан на западе страны, унес жизни 128 человек, ранения получили 120. Об этом сообщает местный телеканал Geo TV.

По данным Geo, взрыв был совершен террористом-смертником. По предварительной версии следствия, он использовал от 16 до 20 килограмм взрывчатых веществ. Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщало, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

Ранее СМИ передавали, что от взрыва в Белуджистане погибли 85 и пострадали 150 человек. Среди погибших — лидер партии «Белуджистан Авами» Навабзада Сирай Райсани.

* Террористическая организация, запрещена в России

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#иг #взрыв #чп #весь мир #пакистан
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