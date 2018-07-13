Угроза санкций США в адрес РФ и ФРГ вызывает серьезную обеспокоенность — Песков
Москва серьезно обеспокоена угрозами санкций в адрес России и Германии в связи с реализацией «Северного потока — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на саммите НАТО в Брюсселе лидер США Дональд Трамп заявил, что Германия попала под полный контроль России через поставки газа. Он назвал совершенно неприемлемой ситуацию, когда ФРГ платит миллиарды России и планирует построить для нее новый газопопровод, в то время как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, при этом вкладывая в бюджет альянса непропорционально больше других.
В интервью телеканалу RT Песков напомнил, что «Северный поток — 2» — не российский, и даже не российско-германский проект, а международное совместное предприятие, в котором много акционеров, являющихся крупными компаниями из разных стран.
«Конечно, угрозы этим акционерам или России и Германии в случае продолжения реализации этого проекта вызывают серьезную обеспокоенность», — сказал Песков.