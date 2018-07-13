Цель обвинений в адрес 12 лиц, названных сотрудниками ГРУ, заключается в желании испортить атмосферу перед встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

На пресс-конференции в пятницу замгенпрокурора США Род Розенстайн заявил, что департамент юстиции США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, которые якобы работали на российскую разведку. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по вменяемому России «вмешательству» в выборы в США 2016 года. По словам Розенстайна, расследование установило причастность этих лиц к хакерским атакам. При этом выводов о том, повлияли ли их действия на исход выборов, в документах департамента нет. В МИД отметили, что теперь влиятельные политические силы США, которые противятся нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, стремятся выжать максимум из очередной «пустышки».

В Москвы уверены, что определенные политические силы в США прилагают все возможные усилия для того, чтобы «реанимировать старую утку» о мнимом вмешательстве России.