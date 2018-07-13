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22:18   13 Июля 2018
Россия

Не может быть и речи — Песков о якобы готовности России выдать Сноудена США

Не может быть и речи — Песков о якобы готовности России выдать Сноудена США

Сообщения СМИ о том, что Москва готова выдать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена Вашингтону не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

«Нет. Абсолютно нет. Ее может быть и речи», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, соответствуют ли сообщения американских СМИ о том, что Россия может пойти на выдачу Сноудена.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам Guardian и Washington Post ряд секретных документов о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого он был вынужден бежать в Москву через Гонконг. Некоторое время экс-сотрудник АНБ находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия согласилась предоставить Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что при этом он не будет вести деятельность против Соединенных Штатов. В августе 2014 года Сноуден уже получил трехлетний вид на жительство, позволяющий ему путешествовать не только в России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену снова был продлен на три года.

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Автор: Вячеслав Каширин
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