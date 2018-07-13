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21:59   13 Июля 2018
Россия

Песков: Москва рассчитывает на «зачатки политической воли» на саммите в Хельсинки

Песков: Москва рассчитывает на «зачатки политической воли» на саммите в Хельсинки

Кремль надеется, что на саммите Россия—США будут проявлены хоть какие-то зачатки политической воли, которые поспособствуют нормализации отношений между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

При этом он отметил, что использовать слово "торг" в отношении предстоящей встречи, неуместно. По его словам, скорее, речь пойдет о сопоставлении позиций, о разъяснении их друг другу, чтобы подтвердить или развеять взаимные опасения по ряду вопросов.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 16 июля. Саммит пройдет в Хельсинки.

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Автор: Вячеслав Каширин
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