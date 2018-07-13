Встречу Путина и Трампа использовали в финской рекламе

Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки, стала сюжетом для телерекламы финского магазина.

Данная торговая сеть ранее создала серию рекламных роликов, главный персонаж которых — прототип президента Финляндии Саули Ниинисте. В одном из последних роликов некий человек в официальном костюме в сопровождении охраны и в кортеже автомобилей едет покупать подгузники для младенца. Ролик вышел именно тогда, когда вся страна широко обсуждала рождение сына президента.

Теперь появился ролик, в котором этот же герой отправляется в магазин за покупкой гриля. При этом он обменивается смс-сообщениями с женой. В переписке выясняется, что семейная пара ожидает гостей из США и России, но у них возникают проблемы с грилем.

«Разве мы не решили, что Дональд будет гамбургер, а Владимир — рыбу?» — спрашивает жена.

В итоге ролик заканчивается покупкой нового гриля, супруга довольна и сравнивает его с мировыми лидерами.

О том, насколько важным событием для Финляндии является саммит Россия — США, говорит многое. Например, там уже продают пиво, кофе и футболки в честь встречи Путина и Трампа. На одной из улиц города размещен баннер, где президентов призывают к миру на планете.