Чем докажешь? Минюст США вновь голословно обвинил Россию во «вмешательстве»

Министерство юстиции США в очередной раз выступило со вздорными обвинениями в отношении России, заявив, что 12 разведчиков все же «могли» повлиять на выборы президента США в 2016 году.

Об этом в пятницу 13 июля заявил Роберт Мюллер, возглавляющий специальную комиссию по расследованию «российского вмешательства». В частности, было заявлено, что 12 разведчиков из России, в ходе избирательной компании в ноябре 2016 года совершили хакерские атаки, оказав таким образом влияние на результаты выборов. Об этом сообщает информационное агентство NationNews.

Напомним: сам факт якобы имевшего места «вмешательства» в процесс волеизъявления американского народа, не доказан до сих пор, не смотря на то, что на это в США выделяются огромные средства и «расследование» ведется уже более 1,5 лет. За все это время следователи так и не смогли найти ничего существенного или хоть сколько-нибудь реального, что можно было бы предъявить российской стороны в качестве доказательства ее «вмешательства».

В связи с полной безрезультатностью «следственных действий», американская принялась изображать «хоть-что-нибудь». В опубликованном 13 июля пресс-релизе, в частности, говорится, что 12 граждан РФ – все сотрудники Главного разведуправления – обвиняются в совершении хакерской атаки, которая была направлена на изменение результатов выборов президента США.

Якобы данная «атака» была совершена на сети Демократической партии США, кандидат от которой - Хиллари Клинтон - в результате этой атаки проиграла выборы. Основным доказательством российской вины стало то, что компьютеры, с которых подозреваемые искали информацию, находились в Москве. В чем заключается преступление, когда любой человек, находясь в любой точке мира, в том числе и в российской столице, заходит во всемирную паутину и ищет там доступную информацию – не ясно. Действуя таким образом, кого угодно можно обвинить в чем угодно – никаких выборов не хватит, чтобы в них вмешиваться.

При этом отмечается, что спецпрокурор Мюллер, расследующий «вмешательство», ничего не имеет лично против ГРУ и не обвиняет российское разведывательное ведомство – обвинения направлены против конкретных граждан и легко понять, почему: Главное разведуправление России, если бы обвинения были выдвинуты против него, легко наняло бы адвокатов, которые бы камня на камне не оставили от обвинений спецпрокурора и его комиссии. А физические лица не могу этого сделать – Мюллер заботится о том, чтобы никто сильно не копался в его аргументах.

В пресс-релизе Минюста США встречается много громких фраз, призванных отвлечь внимание – «твердо намерены», «найти и привлечь», «атаки на Америку», «иностранные противники», «попытки разделить нас» и т.п, но действительно обратить внимание следует лишь на одну фразу:

«В обвинительном заключении нет утверждений о том, что вмешательство хакеров изменило подсчет голосов или исход выборов 2016 года».

То есть Минюст США признает сам, что пытается «шить дело», не предъявляя доказательств. Между тем, на расследование уже потрачено 7 миллионов 700 тысяч американских долларов.