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Чем докажешь? Минюст США вновь голословно обвинил Россию во «вмешательстве»

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22:15   13 Июля 2018
Весь мир

Чем докажешь? Минюст США вновь голословно обвинил Россию во «вмешательстве»

Чем докажешь? Минюст США вновь голословно обвинил Россию во «вмешательстве»

Министерство юстиции США в очередной раз выступило со вздорными обвинениями в отношении России, заявив, что 12 разведчиков все же «могли» повлиять на выборы президента США в 2016 году.

Об этом в пятницу 13 июля заявил Роберт Мюллер, возглавляющий специальную комиссию по расследованию «российского вмешательства». В частности, было заявлено, что 12 разведчиков из России, в ходе избирательной компании в ноябре 2016 года совершили хакерские атаки, оказав таким образом влияние на результаты выборов. Об этом сообщает информационное агентство NationNews.

Напомним: сам факт якобы имевшего места «вмешательства» в процесс волеизъявления американского народа, не доказан до сих пор, не смотря на то, что на это в США выделяются огромные средства и «расследование» ведется уже более 1,5 лет. За все это время следователи так и не смогли найти ничего существенного или хоть сколько-нибудь реального, что можно было бы предъявить российской стороны в качестве доказательства ее «вмешательства».

В связи с полной безрезультатностью «следственных действий», американская принялась изображать «хоть-что-нибудь». В опубликованном 13 июля пресс-релизе, в частности, говорится, что 12 граждан РФ – все сотрудники Главного разведуправления – обвиняются в совершении хакерской атаки, которая была направлена на изменение результатов выборов президента США.

Чем докажешь? Минюст США вновь голословно обвинил Россию во «вмешательстве»

Якобы данная «атака» была совершена на сети Демократической партии США, кандидат от которой - Хиллари Клинтон - в результате этой атаки проиграла выборы. Основным доказательством российской вины стало то, что компьютеры, с которых подозреваемые искали информацию, находились в Москве. В чем заключается преступление, когда любой человек, находясь в любой точке мира, в том числе и в российской столице, заходит во всемирную паутину и ищет там доступную информацию – не ясно. Действуя таким образом, кого угодно можно обвинить в чем угодно – никаких выборов не хватит, чтобы в них вмешиваться.

При этом отмечается, что спецпрокурор Мюллер, расследующий «вмешательство», ничего не имеет лично против ГРУ и не обвиняет российское разведывательное ведомство – обвинения направлены против конкретных граждан и легко понять, почему: Главное разведуправление России, если бы обвинения были выдвинуты против него, легко наняло бы адвокатов, которые бы камня на камне не оставили от обвинений спецпрокурора и его комиссии. А физические лица не могу этого сделать – Мюллер заботится о том, чтобы никто сильно не копался в его аргументах.

Чем докажешь? Минюст США вновь голословно обвинил Россию во «вмешательстве»

В пресс-релизе Минюста США встречается много громких фраз, призванных отвлечь внимание – «твердо намерены», «найти и привлечь», «атаки на Америку», «иностранные противники», «попытки разделить нас» и т.п, но  действительно обратить внимание следует лишь на одну фразу:

«В обвинительном заключении нет утверждений о том, что вмешательство хакеров изменило подсчет голосов или исход выборов 2016 года».

То есть Минюст США признает сам, что пытается «шить дело», не предъявляя доказательств. Между тем, на расследование уже потрачено 7 миллионов 700 тысяч американских долларов.

Чем докажешь? Минюст США вновь голословно обвинил Россию во «вмешательстве»

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Автор: Александр Люблинский
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