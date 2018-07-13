Кремль: Встреча Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки начнется в 13.00

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, когда и где состоится встреча Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки.

По словам Ушакова, согласно плану, встреча должна начаться в 13.00 16 июля в Президентском дворце.

«Сколько президенты отведут времени на общение по итогам, мы не знаем, но никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны», - отметил помощник главы государства.

По окончании двусторонних переговоров глав государств, как добавил Ушаков запланирован рабочий ланч с участием российской и американской делегаций. При этом он отметил, что на данный момент в состав делегаций входят лишь главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео.