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21:27   13 Июля 2018
Весь мир

Кремль: Встреча Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки начнется в 13.00

Кремль: Встреча Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки начнется в 13.00

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, когда и где состоится встреча Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки.

По словам Ушакова, согласно плану, встреча должна начаться в 13.00 16 июля в Президентском дворце.

«Сколько президенты отведут времени на общение по итогам, мы не знаем, но никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны», - отметил помощник главы государства.

По окончании двусторонних переговоров глав государств, как добавил Ушаков запланирован рабочий ланч с участием российской и американской делегаций. При этом он отметил, что на данный момент в состав делегаций входят лишь главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео.

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Автор: Александр Люблинский
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