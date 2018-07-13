Путин и Трамп обсудят ДРСМД и базу ПРО в Румынии

Президенты России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на саммите в Хельсинки могут затронуть проблематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом заявил журналистам помощник главы российского госудрства Юрий Ушаков. По его словам, что ключевой темой предстоящих переговоров может стать стратегическая стабильность. Москва на протяжении нескольких лет предлагает наладить диалог по вопросам, связанным с выходом Вашингтона из договора по ПРО. Поэтому в переговорах проблема ликвидации ракет средней и малой дальности может быть затронута, в том числе в контексте размещения США пусковых установок в Румынии.

Ушаков также напомнил, что Россия много раз подтверждала приверженность Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, и свои обязательства по нему полностью выполнила.