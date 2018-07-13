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Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

 Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР

Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР
«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

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 Премьер Бельгии согласен с Трампом в необходимости налаживать диалог с Москвой

Премьер Бельгии согласен с Трампом в необходимости налаживать диалог с Москвой
21:05   13 Июля 2018
Россия

Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

Россия приветствует прямой диалог между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и главой США Дональдом Трампом, заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, контакт между странами необходимо поддерживать и Россия готова содействовать успеху в сотрудничестве КНДР и США.

В Москве саммит Северной Кореи и США, который состоялся 12 июня в Сингапуре всячески поддерживали, напомнил он и отметил, что линию переговоров необходимо продолжить.

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Автор: Екатерина Розина
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