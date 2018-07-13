Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

Россия приветствует прямой диалог между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и главой США Дональдом Трампом, заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, контакт между странами необходимо поддерживать и Россия готова содействовать успеху в сотрудничестве КНДР и США.

В Москве саммит Северной Кореи и США, который состоялся 12 июня в Сингапуре всячески поддерживали, напомнил он и отметил, что линию переговоров необходимо продолжить.