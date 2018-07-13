Скотланд-Ярд: Вскрытие умершей от отравления женщины назначено на 17 июля

Тело 44-летней британки дон Стерджесс, которая скончалась от отравления неизвестным нервно-паралитическим газом в городе Эймсбери, назначено на 17 июля, дознание начнется 19 июля.

Об этом, со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда, в пятницу вечером сообщает РИА Новости.

В сообщении также говорится, что жительница города Даррингтон 44-летня Дон Стерджесс скончалась вечером 8 июля в медучреждении, куда была доставлена после отравления химическим веществом нервно-паралитического действия. По факту ее смерти возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Вскрытие тела намечено на вторник, 17 июля, а дознание по делу о смерти Дон должно открыться и затем быть отложено в Солсбери в 11 утра в четверг, 19 июля», - говорится в сообщении полиции.

Напомним: Полиция Великобритании заявила о «серьезном инциденте с химическим отравлением» в городе Эймсбери утром 4 июля. Отмечалось, что мужчина и женщина подверглись воздействию неизвестного вещества и в критическом состоянии были госпитализирован. Позже полиция добавила, что симптомы пациентов позволяют заявить, что они отравлены тем же веществом, которым в марте текущего года в городе Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.