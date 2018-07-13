«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

На трехсторонних переговорах в Берлине 17 июля «Нафтогаз» не намерен требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины на долгосрочный период. Об этом сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Топ-менеджер напомнил, что главной темой трехсторонних переговоров в Берлине будет транзит российского газа в европейские страны после 2019 года. Более того, по словам Витренко, после 2020 года транзитная ставка будет даже ниже чем в настоящее время по контракту.

Он также добавил, что на переговорах «Нафтогаз» намерен предложить «Газпрому» применить европейские правила в отношении транзита российского газа через территорию Украины.