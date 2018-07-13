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20:42   13 Июля 2018
Россия

Энергетика является ключевым вопросом для РФ и США — Ушаков

Энергетика является ключевым вопросом для РФ и США — Ушаков

Энергетическая повестка дня — ключевая тема как для США, так и для России. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос об инициативе американской стороны обсудить энергетическую повестку дня на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, Ушаков сказал:

«Если президент США использовал свой шанс поговорить на данную тему в ходе саммита НАТО, то это показывает, что тема энергетики — одна из самых ключевых. Она ключевая и для нас».

На саммите НАТО Трамп, в частности, поднял вопрос о проекте «Северный поток — 2», который реализует компания «Газпром» совместно с европейскими партнерами. Американский лидер заявил, что Евросоюз попал в энергетическую зависимость от России. Он настаивал, что ЕС должен отказаться от проекта. В ответ на это канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает проект строительства газопровода из России в Европу не политическим, а экономическим.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #политика #ушаков #энергетика
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