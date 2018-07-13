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Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

 Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР

Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР
«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

 Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

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Премьер Бельгии согласен с Трампом в необходимости налаживать диалог с Москвой
20:54   13 Июля 2018
Россия

Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР

Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР

Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что для сирийского урегулирования США необходимо координировать действия с Россией.

По его словам, в Кремле взаимодействие между странами в ситуации по Сирии считают важным аспектом для установления мира в республике.

Ушаков сообщил, что этот вопрос будет одним из основных на саммите РФ-США.

Также Путин обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом процесс политической нормализации в САР, восстановления экономики и инфраструктуры страны, а также возвращение беженцев на родину. При этом Ушаков подчеркнул, что Москва работать по данной линии в сотрудничестве с США готова.

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Автор: Екатерина Розина
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