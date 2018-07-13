Режим ЧП в Турции будет отменен 18 июля

Действие режима ЧП в Турции. Введенного два года назад после попытки вооруженного госпереворота, завершится 18 июля 2018 года.

Об этом в пятницу 13 июля прессе заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Ибрагим Калын. Его слова приводит турецкое издание Hürriyet.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что борьба с терроризмом в стране будет продолжена и. в случае новой угрозы, власти вновь ведут режим Чрезвычайного положения.

Напомним 16 июля 2016 года в Турции произошла неудачная попытка вооруженного государственного переворота. В рамках противодействия радикальным настроениям в обществе власти страны за время действия режима ЧП уволили свыше 18 тысяч государственных служащих. В мае 2018 года в Турции прошли президентские выборы, на которых, набрав 54% голосов избирателей. победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.