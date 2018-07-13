Ушаков: Россия готова рассмотреть факты о вмешательстве в выборы США

Помощник президента Юрий Ушаков отреагировал на заявление Минюста, в котором говорится о серии новых обвинений против сотрудников российских спецслужб.

Он анонсировал готовность Кремля рассмотреть конкретные факты, свидетельствующие о вмешательстве РФ в президентские выборы США, которые состоялись четыре года назад.

Он напомнил, что глава России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва готова работать с реальной доказательной базой, которую спецпрокурор Мюллер так и не предоставил.

При этом президент предложил организовать совместную группу по кибербезопасности для расследования этого дела. С такой инициативой Путин выступал еще во время встречи с главой США Дональдом Трампом в Гамбурге, однако его инициатива так и не получила ответа с американской стороны.