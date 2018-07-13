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«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

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20:36   13 Июля 2018
Россия

СМИ: В Москве госпитализировали Владимира Этуша

СМИ: В Москве госпитализировали Владимира Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш находится в одной из московских больниц.

Об этом в пятницу сообщает «Московский комсомолец», отмечая, что 96-летний артист сразу по завершении театрального сезона отправился отдыхать в Италию. Однако, когда на отдыхе ему стало плохо, он прервал отпуск, вернулся в Москву и был госпитализирован.

Информацию о том, что Владимр Этуш находится в больнице, подтвердили в Театре им. Вахтангова, отметив, что в настоящее время состояние актера стабильно, он круглосуточно находится под наблюдением врачей.

Ближайший спектакль с участием Владимира Этуша назначен на 20 сентября. К настоящему моменту информации о его отмене или переносе не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
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