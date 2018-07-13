Скотленд-Ярд: В Эймсбери обнаружен флакон из-под нервно-паралитического вещества

В доме британца Чарли Роули в Эймсбери, отравившегося 4 июля, следователи нашли флакон из-под нервно-паралитического вещества. Об говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Флакон был найден во время обыска дома Чарли Роули в Эймсбери еще 11 июля. Находка была доставлена в лабораторию Минобороны в Портон-Даун. Эксперты, сообщает Скотленд-Ярд, подтвердили, что вещество, содержавшееся во флаконе, было «Новичком».

Теперь ученым Порт-Дауна предстоит провести тесты для выяснения, принадлежало ли вещество, хранившееся во флаконе, к той же партии, что и вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

Утром 4 июля из Эймсбери в больницу Солсбери были доставлены два человека с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Одна из пострадавших умерла, Чарли Роули пришел в сознание, но, по словам врачей, остается в критическом состоянии.