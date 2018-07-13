Премьер Бельгии согласен с Трампом в необходимости налаживать диалог с Москвой

Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель заявил, что поддерживает стремление президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом премьер-министр заявил в пятницу в интервью на радиостанции RTL. Его слова приводит РИА Новости.

«Я приветствую, что Дональд Трамп в ближайшие дни проведет встречу с российским президентом, действительно, нужно сделать попытку диалога», - сказал Шарль Мишель.

При этом он воспользовался случаем, чтобы напомнить, что он был одним из первых политиков в Европе, кто выступил за налаживание с Россией диалога и встретился с Владимиром Путинным для переговоров.

Напомним: встреча российского и американского президентов состоится в понедельник 16 июля в столице Финляндии. Ранее сообщалось, что в Хельсинки самолетом Ил-76 уже доставлен президентский лимузин проекта «Кортеж».