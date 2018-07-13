Спецслужбы Украины и Азербайджана помогли вывезти в Турцию сторонников Гюлена
Мероприятия по вывозу в Турцию сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из Украины и Азербайджана прошли при содействии спецслужб этих государств. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Как сообщало турецкое агентство Anadolu днем ранее, Национальная разведывательная организация Турции доставила из Украины и Азербайджана двух высокопоставленных членов организации FETO, возглавляемой Гбленом. Доставленных Ису Оздемира и Салиха Зеки Йигита турецкие правоохранители обвиняют в членстве в «вооруженной террористической организации».
Брифинг Калына был посвящен итогам первого заседания нового правительства Турции, прошедшего под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Власти Турции обвиняют Гюлена и членов FETO в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, проживающий в США, публично осудил переворот и отверг все обвинения в свой адрес.