Мы в соц.сетях:
Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

 Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР

Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР
«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

 Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам
Режим ЧП в Турции будет отменен 18 июля

Режим ЧП в Турции будет отменен 18 июля

 Премьер Бельгии согласен с Трампом в необходимости налаживать диалог с Москвой

Премьер Бельгии согласен с Трампом в необходимости налаживать диалог с Москвой
Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

 Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР

Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР
«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

 Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам
Режим ЧП в Турции будет отменен 18 июля

Режим ЧП в Турции будет отменен 18 июля

 Премьер Бельгии согласен с Трампом в необходимости налаживать диалог с Москвой

Премьер Бельгии согласен с Трампом в необходимости налаживать диалог с Москвой
20:15   13 Июля 2018
Весь мир

Джонсон отказался встретиться с послом РФ по инцидентам с отравлениями

Джонсон отказался встретиться с послом РФ по инцидентам с отравлениями

Посол РФ в Британии Александр Яковенко рассказал, что бывший председатель королевского министерства иностранных дел Борис Джонсон отказался встретиться и обсудить ситуацию в стране и инциденты с отравлениями в Солсбери и Эймсбери.

Яковенко отметил, что и глава МВД Британии ответил отказом на предложение сотрудничества.

Он рассказал, что с британскими внешнеполитическими ведомствами нет никакой коммуникации, поэтому он был вынужден обратиться к политикам с просьбой о личной встрече, однако оба отказались.

В эфире телеканала «Россий 1» он оюъяснил, что Джонсон «пока не готов» и добавил, что это не его личное предположение, об этом «аккуратно намекнули».

При этом посол напомнил о жестком заявлении главы МВД Соединенного королевства Саджида Джавида, который обвинил во всем Москву и завершил речь тем, что ждет звонка из Кремля.

По его словам, он незамедлительно направил письмо министру и подчеркнул, что намерен обсудить инциденты с отравлениями, однако ответом стало «гробовое молчание».

Дипломат объясняет такое странное поведение тем, что представителям правительства Британии нечего сказать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #мид #британия #политика #джонсон #мвд #посол #весь мир #яковенко #солсбери #джавид #эймсбери
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...