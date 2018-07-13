Джонсон отказался встретиться с послом РФ по инцидентам с отравлениями

Посол РФ в Британии Александр Яковенко рассказал, что бывший председатель королевского министерства иностранных дел Борис Джонсон отказался встретиться и обсудить ситуацию в стране и инциденты с отравлениями в Солсбери и Эймсбери.

Яковенко отметил, что и глава МВД Британии ответил отказом на предложение сотрудничества.

Он рассказал, что с британскими внешнеполитическими ведомствами нет никакой коммуникации, поэтому он был вынужден обратиться к политикам с просьбой о личной встрече, однако оба отказались.

В эфире телеканала «Россий 1» он оюъяснил, что Джонсон «пока не готов» и добавил, что это не его личное предположение, об этом «аккуратно намекнули».

При этом посол напомнил о жестком заявлении главы МВД Соединенного королевства Саджида Джавида, который обвинил во всем Москву и завершил речь тем, что ждет звонка из Кремля.

По его словам, он незамедлительно направил письмо министру и подчеркнул, что намерен обсудить инциденты с отравлениями, однако ответом стало «гробовое молчание».

Дипломат объясняет такое странное поведение тем, что представителям правительства Британии нечего сказать.