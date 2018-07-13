Королева Елизавет II приняла в Виндзорском замке Трампа с супругой
Американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп, находящиеся в Великобритании с государственным визитом, прибыли в Виндзорский замок, где их встретила королева Елизавета II.
Об этом в пятницу вечером сообщает агентство Agence France-Presse.
Ранее сообщалось. Что президент США в ходе визита в Великобританию провел встречу с премьер-министром страны Терезой Мэй, по окончании встречи политики дали совместную пресс-конференцию.
#BREAKING President Trump arrives for meeting with Queen Elizabeth II pic.twitter.com/BzaDqUCuR7— AFP news agency (@AFP) 13 июля 2018 г.