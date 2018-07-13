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«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

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20:05   13 Июля 2018
Весь мир

Королева Елизавет II приняла в Виндзорском замке Трампа с супругой

Королева Елизавет II приняла в Виндзорском замке Трампа с супругой

Американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп, находящиеся в Великобритании с государственным визитом, прибыли в Виндзорский замок, где их встретила королева Елизавета II.

Об этом в пятницу вечером сообщает агентство  Agence France-Presse.

Ранее сообщалось. Что президент США в ходе визита в Великобританию провел встречу с премьер-министром страны Терезой Мэй, по окончании встречи политики дали совместную пресс-конференцию.

 

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Автор: Александр Люблинский
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