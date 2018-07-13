Анкара призвала Вашингтон ускорить процесс выдачи Гюлена

Турция требует ускорить процесс выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Калын отметил, что властям Турции хорошо известно, что «главари FETO проживают в США». Однако, по его словам, процесс идет не так быстро, как хотело бы турецкое правосудие.

«Процесс выдачи Гюлена должен быть ускорен. Мы передавали и впредь будем передавать США новые сведения о деятельности FETO», — сказал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что представители Госдепа, департаментов юстиции и внутренних дел 13 июля обсудят с турецкой стороной вопрос выдачи Фетхуллаха Гюлена, а также борьбу с возглавляемой им его организацией FETO. Власти Турции считают, что Гюлен выступал организатором попытки государственного переворота в июле 2016 года.