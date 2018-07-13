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19:48   13 Июля 2018
Россия

Подросток погиб, попав под электричку в Московской области

Подросток погиб, попав под электричку в Московской области

Нам Казанском направлении Московской железной дороги в пятницу в районе станции «Раменское» электричка насмерть сбила 12-летнего подростка.

Об этом сообщает ТАСС, приводя данные представителя ММСУТ СК РФ Елены Марковской. В частности, сообщается, что несовершеннолетний житель Подмосковья 2006 года рожденья попал под электропоезд Гопуитвин – Москва.

«От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по факту гибели подростка в результате железнодорожного происшествия начата проверка. Обстоятельства трагедии уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
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