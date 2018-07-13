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19:44   13 Июля 2018
Россия

Москвичей ждет бесплатная вакцинация от коварных вирусов

Москвичей ждет бесплатная вакцинация от коварных вирусов

Бесплатные прививки пообещал столичный градоначальник. Врач-инфекционист инициативу приветствует.

Москвичи вскоре смогут рассчитывать на бесплатные прививки от менингита, ротавируса и ветрянки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в столичный Центр гигиены и эпидемиологии в четверг.

По данным эпидемиологов, ежегодно в Москве диагностируется от 2,5 до 3 миллионов различных инфекционных заболеваний. Чаще жители мегаполиса болеют респираторными заболеваниями, в том числе гриппом. Однако и другие опасные инфекции способны существенно подкосить здоровье. Предупредить болезнь поможет профилактика.

Врач-инфекционист московской Инфекционной больницы №2 Илья Акинфеев в комментарии ИА ПС рассказал, что вакцины от менингита, ротавируса и ветрянки поставляются в московские поликлиники с 2014 года. Эти прививки входят в национальный календарь только по эпидемиологическим показаниям, объясняет специалист.

«После обещания мэра, на мой взгляд, увеличится закупка вакцины и соответственно она станет доступней. Только положительно я смотрю на эту инициативу, так как опыт вакцинации уже есть достаточный. Большее количество людей сможет получать эту вакцину. И ротовируса и менингококка – это касается детишек. В крупных мегаполисах это необходимо», - поделился мнением Акинфеев.

Москвичей ждет бесплатная вакцинация от коварных вирусов

По данным мэрии, на бесплатную вакцинацию в 2019 году уже выделены дополнительные средства. Планируются закупки вакцин против вирусного гепатита А, вакцин против вируса папилломы человека, для профилактики пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита. Объем закупок значительно превышает прошлогодний. Кроме этого,  мэрия планирует в полной мере обеспечить потребности горожан в вакцинах от менингита, ветрянки и ротавирусной инфекции.

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Автор: Максим Сахаров
#москва #мэрия #профилактика #прививки #вирусы
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