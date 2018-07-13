Делегация США во главе с Помпео прибыла в Мексику на встречу с Обрадором

Об этом свидетельствует сообщение американского посольства в Мехико.

Госсекретарь Майк Помпео возглавил делегацию США, в состав которой вошли советник и зять Трампа Джаред Кушнер, глава Минфина Стивен Мнучин, а также министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Помпео предстоит провести переговоры с высокопоставленными политиками: действующим президентом Энрике Пеньей Ньето, лидером президентских выборов Андресом Обрадором, который примет пост главы государства с 1 декабря, а также с министром иностранных дел Луисом Видегараем.

Основной темой переговоров станет диалог между странами в период передачи власти новому президенту, торговые отношения, а также ситуация на границе США и Мексики и миграционный кризис, сообщил председатель Госдепа. Однако глава МИД Мексики уточнил, что реализация проекта о возведении стены на границе двух государств во время встречи рассматриваться не будет.