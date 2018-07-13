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Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

 Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР

Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР
«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

 Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам
Скотланд-Ярд: Вскрытие умершей от отравления женщины назначено на 17 июля

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Режим ЧП в Турции будет отменен 18 июля
19:28   13 Июля 2018
Политика

Минюст: США выдвинули новые обвинения против сотрудников спецслужб РФ

Минюст: США выдвинули новые обвинения против сотрудников спецслужб РФ

По данным ведомства, в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера появились новые обвинения против представителей российских спецслужб.

Порядка 12 россиян обвинены в деле о мнимом сговоре между администрацией Трампа и правительством России. Мюллер пытается доказать, что в президентские выборы США, которые состоялись в далеком 2016 году было осуществлено вмешательство. Таким образом, Демпартия пытается доказать, что победа действующего президента Дональда Трампа является ложной.

При этом Мюллер не предоставил никакой доказательной базы по делу и не смог предъявить американскому лидеру обвинительное заключение.

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Автор: Екатерина Розина
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