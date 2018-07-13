Минюст: США выдвинули новые обвинения против сотрудников спецслужб РФ

По данным ведомства, в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера появились новые обвинения против представителей российских спецслужб.

Порядка 12 россиян обвинены в деле о мнимом сговоре между администрацией Трампа и правительством России. Мюллер пытается доказать, что в президентские выборы США, которые состоялись в далеком 2016 году было осуществлено вмешательство. Таким образом, Демпартия пытается доказать, что победа действующего президента Дональда Трампа является ложной.

При этом Мюллер не предоставил никакой доказательной базы по делу и не смог предъявить американскому лидеру обвинительное заключение.