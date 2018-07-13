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Режим ЧП в Турции будет отменен 18 июля
Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

Ушаков: Москва готова содействовать успеху в диалоге США и КНДР

 Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР

Ушаков: России и США важно взаимодействовать для установления мира в САР
«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

«Нафтогаз» не станет требовать повышения ставки на транзит российского газа

 Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам
Скотланд-Ярд: Вскрытие умершей от отравления женщины назначено на 17 июля

Скотланд-Ярд: Вскрытие умершей от отравления женщины назначено на 17 июля

 Режим ЧП в Турции будет отменен 18 июля

Режим ЧП в Турции будет отменен 18 июля
19:22   13 Июля 2018
Россия

Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

В субботу президент РФ Владимир Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный завершению Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В пресс-службе Кремля рассказали, что на праздничный вечер приглашены главы и члены иностранных делегаций, прибывшие в Москву на финал Мундиаля, президент и члены совета FIFA, главы футбольных ассоциаций, звезды футбола, главы регионов России, принимающих матчи ЧМ. На сцену Большого выйдут Пласидо Доминго, Анна Нетребко и другие звезды мировой оперы.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #чм-2018 #общество #чм2018
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