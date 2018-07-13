Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный ЧМ-2018

В субботу президент РФ Владимир Путин посетит гала-концерт в Большом театре, посвященный завершению Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В пресс-службе Кремля рассказали, что на праздничный вечер приглашены главы и члены иностранных делегаций, прибывшие в Москву на финал Мундиаля, президент и члены совета FIFA, главы футбольных ассоциаций, звезды футбола, главы регионов России, принимающих матчи ЧМ. На сцену Большого выйдут Пласидо Доминго, Анна Нетребко и другие звезды мировой оперы.