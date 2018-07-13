Мем ни в чем не виноват. Молодежь покидает Омск, а инвесторы не прибывают

Глава Омской области Александр Бурков считает, что нежелание бизнеса нести деньги в регион связано с мемом «Не пытайтесь покинуть Омск».

Шутка появилась после того, как памятник-шар, посвященный основателю города Ивану Бухгольцу, скатился с постамента в 2014 и 2016 годах, как будто пытаясь «покинуть Омск». Шутка быстро распространилась сначала среди местных жителей, а затем и вовсе стала крылатой фразой. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков, объяснил, что из-за популярности «совета» у инвесторов нет желания двигаться в регион.

По данным инвестиционного портала Омской области, регион привлекателен богатством природных ресурсов и выгодным транспортно-логистическим положением. Трудовые ресурсы Омской области — 1,2 миллиона человек. Основная рабочая сила сконцентрирована в Омске. Ежегодно в регион инвестируется порядка 100 млрд. рублей. На каждый рубль бюджетных инвестиций привлекается более 5 рублей средств отечественных и зарубежных инвесторов. За последние годы на территории региона реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов. Крупнейшие инвесторы — «Газпром», «Транснефть», «Ржд».

Представитель фонда стратегического развития в городе Омск – Светлана Крикунова, считает, что инвестировать в регион не хотят совсем не из-за мема

«Никого никакой мем не отпугивает! К нам по другой причине не идут инвесторы. Мы непривлекательный регион по всем параметрам», - утверждает она.

Главная причина — бюрократия.

«Забюрократизированы и город, и область, поэтому все инвесторы с этим сталкивались, и уже никто не хочет с нами работать. Я давно в этой системе». Кроме того, убеждена Крикунова, Омск не слишком привлекателен сегодня и для молодежи.

Иначе считает депутат Олег Смолин:

«Думаю, это не мем инвесторов отпугивает. Более того, этот мем не отпугивает омичей, я точно не пытаюсь покинуть Омск».

Волнует члена КПРФ Смолина другая шутка. Такая: Что такое Омск? Ограбленный Москвой сибирский край. А что такое Томск? Тоже ограбленный Москвой сибирский край.

«Этот мем тоже несправедлив, потому что большая часть денег уходит не в Москву, а в Питер, но, тем не менее, мне кажется, это более важная ситуация. Нужно было давно принять закон, и мы это многократно пытались делать, о том,чтобы основную часть налогов предприятия платили там же, где расположено основное производство, в данном случае Омский нефтеперерабатывающий завод и другие предприятия».

Депутат не согласен с Крикуновой и в вопросе привлекательности региона для инвесторов.

«Инвесторы имеют стимул приезжать в Омск, потому что по официальным данным российского доклада в развитии человеческого потенциала Омск два последних года, согласно докладам, входит в пятерку лучших по образованию. У нас квалифицированная рабочая сила. Нам не хватает денег для того, чтобы она не уезжала из родного города Омска. Власти разных уровней должны сделать так, чтобы больше чем сейчас, налоги, уплаченные Омничами, оставались только в нашем регионе».

Рекомендует решать проблему на федеральном уровне и депутат Александр Кравец

«Исправят ситуацию только экстренный меры. Без федерального центра проблему не решить, нужно создать определенные преференции для города и области с учетом специфики его экономики, потому что она была создана в своё время для обслуживания общегосударственных интересов, мощнейший оборонный комплекс был, мощнейшее сельское хозяйство, поэтому без подключения федерального уровня самостоятельно выбраться из этой ситуации невозможно».

Очевидно, что мем никого не отпугивает и точно не мешает никому покидать город, все собеседники ИА ПС единогласно заявили об оттоке молодежи. Омская молодежь ищет удачу в других регионах, говорят депутаты.

«Понятное дело, что люди заинтересованы в перспективе и карьерной и материальной. Пытаются, пока могут искать свою удачу в других регионах. Регион у нас фактически депрессивный», - сетует Смолин

«Мы были рекордсменами в Сибири среди оттока молодых кадров проблема именно в том, что у нас в определенном смысле горе от ума. Образование выше, чем уровень благосостояния. Поэтому повторю, нужно чтобы больше чем сейчас, часть созданного нами продукта оставалось в нашем родном городе», - вторит ему Кравец.

Фраза «Не пытайтесь покинуть Омск» запатентована государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ГТРК) «Омск» в 2017 году. Телеканал планировал использовать ее для сувенирной продукции. Регистрация товарного знака закончится в 2025 году.