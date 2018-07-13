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 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
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 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
19:18   13 Июля 2018
Политика

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Глава правительства Бельгии Шарль Мишель не уточнил точные сроки выполнения обязательств альянса о повышении оборонных расходов.

Он объяснил, что отказался от конкретизации каких-либо дат на саммита Североатлантического альянса, так как для начала необходимо провести анализ бюджета страны. При этом Мишель подчеркнул, что срок был не назван не для того, чтобы избежать конкретных рамок и обойтись расплывчатым заявление, а чтобы ответственно подойти к вопросу, передает радио RTL.

Политик уточнил, что для повышения расходов на оборону до двух процентов ВВП, правительству необходимо выделить дополнительные миллиарды, однако это должно быть сделано не в ущерб соцпрограммам.

В настоящий момент оборонные расходы Бельгии приблизительно равны одному проценту ВВП.

Было бы неосмотрительно удвоить расходы сразу, повышение должно происходить плавно, резюмировал премьер.

Также он отметил, что европейские страны увеличивают бюджет в этой области из-за необходимости и добавил, что давления со стороны американского президента на саммите НАТО он не почувствовал.

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Автор: Екатерина Розина
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