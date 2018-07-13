Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Глава WorldSkills International Саймон Бартли прилетел в столицу Татарстана и встретился с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, курирующей социальный блок.

Бартли отметил, что опыт проведения в Казани чемпионата мира по футболу несомненно поможет проведению международных соревнований профессионального мастерства WorldSkills Competition. Голикова заверила, что Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019.

По ее словам, увеличилась доля колледжей, в которых одной из форм итоговой аттестации считается демонстрационный экзамен, что соответствует требованиями WorldSkills. Ожидается, что в мировом чемпионате профессионального мастерства поучаствуют полторы тысячи специалистов до 22 лет из 65-70 стран.