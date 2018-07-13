Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова
Глава WorldSkills International Саймон Бартли прилетел в столицу Татарстана и встретился с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, курирующей социальный блок.
Бартли отметил, что опыт проведения в Казани чемпионата мира по футболу несомненно поможет проведению международных соревнований профессионального мастерства WorldSkills Competition. Голикова заверила, что Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019.
По ее словам, увеличилась доля колледжей, в которых одной из форм итоговой аттестации считается демонстрационный экзамен, что соответствует требованиями WorldSkills. Ожидается, что в мировом чемпионате профессионального мастерства поучаствуют полторы тысячи специалистов до 22 лет из 65-70 стран.
President of @WorldSkills Simon Bartley in Kazan????#WorldSkillsKazan2019 pic.twitter.com/CK0LwCGDGi— WorldSkillsKazan2019 (@WorldSkillsKZN) 11 июля 2018 г.