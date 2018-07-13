Десятки тысяч человек вышли на марш против Трампа в Лондоне

В британской столице проходит акция протеста против визита президента США Дональда Трампа. Как передает РИА Новости, это одно из самых многочисленных шествий за последнее время.

Приезд американского лидера стал поводом для объединения в одном шествии профсоюзов, социалистов, женских организаций, правозащитников, противников Brexit. Все они сошлись в одном: “Трампу здесь не место». Также они скандируют «Трамп, убирайся домой! Трамп — это заболевание!»

Где-где, а в Лондоне Трамп не самый желанный гость. Участники акции против политики американского лидера в пятницу запустили в небо шестиметровый воздушный шар, изображающий Трампа в виде младенца в подгузнике #TrumpVisitUK #TrumpBaby pic.twitter.com/rsVwmovYnP — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) July 13, 2018

Организаторы заявили на участие в марше и митингах на Трафальгарской и Парламентской площадях около 65 тысяч человек. Полиция пока не назвала реальное количество участников.