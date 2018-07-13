Мы в соц.сетях:
Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
19:10   13 Июля 2018
Весь мир

Десятки тысяч человек вышли на марш против Трампа в Лондоне

Десятки тысяч человек вышли на марш против Трампа в Лондоне

В британской столице проходит акция протеста против визита президента США Дональда Трампа. Как передает РИА Новости, это одно из самых многочисленных шествий за последнее время.

Приезд американского лидера стал поводом для объединения в одном шествии профсоюзов, социалистов, женских организаций, правозащитников, противников Brexit. Все они сошлись в одном: “Трампу здесь не место». Также они скандируют «Трамп, убирайся домой! Трамп — это заболевание!»

Организаторы заявили на участие в марше и митингах на Трафальгарской и Парламентской площадях около 65 тысяч человек. Полиция пока не назвала реальное количество участников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#лондон #политика #трамп #весь мир #шествие
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...