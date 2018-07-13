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Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

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19:18   13 Июля 2018
Весь мир

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Беспилотный летательный аппарат, залетевший в буферную зону на израильско-сирийской границе, был сбит, выпущенной по нему израильской ракетой Patriot.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу пресс-службой Армии обороны Израиля.

«Расследование инцидента ВВС показало, что ракета Patriot перехватила сирийский беспилотный летательный аппарат, действовавший в буферной зоне», - говорится в сообщении.

Также оборонное ведомство подчеркнуло намерение Израиля и впредь решительно противодействовать любым попыткам нарушить израильский суверенитет или нанести вред жителям страны.

Ранее армейская пресс-служба заявила о том, что по сирийскому беспилотнику на границе была выпущена ракета, и он предположительно сбит. При этом отмечалось, что подтверждений тому, что летательный аппарат уничтожен, нет.

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Автор: Александр Люблинский
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