Мы в соц.сетях:
Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
19:03   13 Июля 2018
Россия

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Корейские и японские истребители сопроводили российские бомбардировщики-ракетоносцы , сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, два Ту-95МС воздушно-космических сил РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей. На отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители F-15 и F-16 военно-воздушных сил Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии, передает РИА Новости.

Летчики Дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана в строгом соответствии с международными правилам, уточнили в Минобороны РФ.

«Не нарушая границ других стран», — подчеркнули в МО РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны рф #f-16 #ту-95мс #f-15 #f-2a
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...