Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Корейские и японские истребители сопроводили российские бомбардировщики-ракетоносцы , сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, два Ту-95МС воздушно-космических сил РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей. На отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители F-15 и F-16 военно-воздушных сил Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии, передает РИА Новости.

Летчики Дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана в строгом соответствии с международными правилам, уточнили в Минобороны РФ.