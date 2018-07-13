Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Верховная рада выделила из бюджета Украины 1,4 миллиарда гривен на нужды угольной сферы, однако большая часть из этих средств пойдут на погашение долгов по выплате заработной платы для шахтеров.

Украинские депутаты одобрили проект, который предполагает выделить из бюджета страны средства для госпредприятий в области угледобывающей промышленности, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, митингующие перед стенами украинского парламента с радостью встретили эту новость.

Напомним, изначально Киев должен был выделить около 2,8 миллиардов гривен, что в переводе на американские доллары составляет 106,8 миллионов, однако эта сумма была сокращена вдвое. Украинские политики объяснили это решение дефицитом бюджета и тяжелой ситуации в стране.