Исландия заняла место США в СПЧ ООН

Исландия впервые была избрана членом Совета по правам человека (СПЧ ООН). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Генеральная Ассамблея ООН избрала Исландию вместо США, ранее заявивших о выходе из Совета. Членство островного государства в СПЧ вступило в силу сразу после избрания и продлится до 31 декабря 2019 года. Теперь количество стран-членов ООН, которые когда-либо занимали место в Совете, достигло 108.

США заявили о выходе из СПЧ ООН в середине июня. Официально членство США в Совете должно было завершиться 31 декабря 2019 года. Это был второй подряд трехлетний срок участия государства в составе СПЧ, после которого Вашингтон не имел права на очередное переизбрание.

Представители Белого дома неоднократно критиковали работу СПЧ. В частности, они обвиняли Совет в «предвзятости» по отношению к Израилю, а также считали неприемлемым членство в Совете таких государств, как Китай, Венесуэла и Куба.