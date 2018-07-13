Мы в соц.сетях:
Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

Казань подготовили к чемпионату WorldSkills-2019 — Голикова

 Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ

Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Желтым морями — МО РФ
Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

Рада выплатит шахтерам 53,4 миллиона долларов задолженности по зарплатам

 Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве

Глава Минэнерго Украины подрался с депутатом Рады на митинге в Киеве
Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

Армия Израиля подтвердила, что сирийский беспилотник был сбит ракетой Patriot

 Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО

Бельгия отказалась назвать сроки увеличения оборонных расходов на саммите НАТО
18:51   13 Июля 2018
Весь мир

Исландия заняла место США в СПЧ ООН

Исландия заняла место США в СПЧ ООН

Исландия впервые была избрана членом Совета по правам человека (СПЧ ООН). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Генеральная Ассамблея ООН избрала Исландию вместо США, ранее заявивших о выходе из Совета. Членство островного государства в СПЧ вступило в силу сразу после избрания и продлится до 31 декабря 2019 года. Теперь количество стран-членов ООН, которые когда-либо занимали место в Совете, достигло 108.

США заявили о выходе из СПЧ ООН в середине июня. Официально членство США в Совете должно было завершиться 31 декабря 2019 года. Это был второй подряд трехлетний срок участия государства в составе СПЧ, после которого Вашингтон не имел права на очередное переизбрание.

Представители Белого дома неоднократно критиковали работу СПЧ. В частности, они обвиняли Совет в «предвзятости» по отношению к Израилю, а также считали неприемлемым членство в Совете таких государств, как Китай, Венесуэла и Куба.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #оон #политика #исландия #весь мир #спч
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...