Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 70

В результате взрыва, который прогремел в пятницу в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, по уточненным данным, составляет 70 человек.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы местного Минздрава Фаиз Какар. При этом агентство Reuters сообщает, что ранения различной степени тяжести при взрыве получили более 120 человек

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва поблизости от места проведения предвыборного митинга в округе Мастунг, который в пятницу утром совершил террорист-смертник, погибли порядка 30 человек, и около 40 пострадали. В числе погибших оказался кандидат в депутаты Ассамблеи Белуджистана Навабзада Сирадж Раизани, который представлял Народную партию Белуджистана.